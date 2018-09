Jeden Morgen, wenn wir an unserem Campingtisch saßen und Instant-Kaffee tranken, musste ich daran denken, dass Tinas Eltern ebenfalls regelmäßig zum Camping fuhren, und dann wahrscheinlich saßen wie wir und den Tag planten wie wir (während Tinas Vater an seinem Schnurrbart zog wie ich an meinem). „Wenn uns jetzt einer mit einer Vintage-Kamera fotografieren würde“, so dachte ich manchmal, „könnte man uns von Tinas Eltern in den Siebzigern kaum unterscheiden.“ Und dann bekam ich Panik.

Ich kann mir vorstellen, dass es anderen Menschen ähnlich geht. Das würde zumindest erklären, wieso die meisten Paare nach der Hochzeit in teure Ressorts fahren, in denen schon zum Frühstück getrunken wird und sich die frisch Vermählten vier Mal täglich ihrer ungebrochenen Jugend und Un-Spießigkeit versichern können: im Bett, in der Dusche, am Strand, in der Hot-Tub. An so einem Ort hätte ich vielleicht auch keine Quarterlife-Crisis bekommen, wer weiß.