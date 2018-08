Wenn ich an den Tag zurückdenke, dann nimmt der Moment, als unsere Eltern uns gratulierten, fast genauso viel Raum ein wie die Zeremonie selbst. Nicht, weil ich für meine Eltern geheiratet hätte. Auch nicht, weil ich das Gefühl hatte, in eine neue Familie aufgenommen zu werden, obwohl das nicht ganz falsch ist. Was mich immer wieder an diese Szenen denken lässt, ist das absolute Glück, das ich in den Gesichtern unserer Eltern zu erkennen meinte. Für Tina und mich war das letztlich natürlich auch ein glücklicher Tag, aber eben auch einer voller Kompromisse, der obendrein den Übergang in eine neue, unbekannte Lebensphase symbolisierte. Für unsere Eltern – so zumindest sah ich das – gab es keine Grautöne. Alles, was rein und schön und gut war am Heiraten, schien sich in ihren nassen Augen zu spiegeln – ein natürlich unrealistischer, gleichzeitig aber sehr wohltuender Gegenentwurf zu den Gedanken, die mir meinen Morgen verdorben hatten.