Für viele Menschen ist die Entscheidung für einen Partner gleichzeitig die Entscheidung für ein bestimmtes Leben: A will keine Kinder, und also heiratet sich B mit A in ein kinderloses Leben ein. C ist Lehrerin und also heiratet D mit C auch das Bundesland, in dem C zugelassen ist. Manchmal denke ich, dass Menschen vielleicht sogar in erster Linie das Leben heiraten, von dem sie sich vorstellen, dass sie es mit dem Partner führen werden, und nur in zweiter Linie den Partner selbst.