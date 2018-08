Zur Hochzeit bekamen wir zwei Arten von Geschenken. Von unseren Eltern und Verwandten gab es das am aufwändigsten verpackte Geld, das ich in meinem Leben je gesehen habe: Die Scheine waren in Spielzeugautos versteckt oder Teil elaborierter, in Unmengen Zellophan gehüllter Modell-Landschaften. Sie lagen in großformatigen Karten, die dennoch kaum genug Platz boten für all die Tipps und Wünsche, die unsere Verwandtschaft uns für die Ehe mitgeben wollte. Bücher mit wenig hilfreichen, aber durchaus ernstgemeinten Ehe-Aphorismen stapelten sich auf dem Geschenketisch. Das war alles sehr lieb, aber eben auch sehr kitschig.