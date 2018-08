Damals wäre mir allerdings lieber gewesen, er hätte mir meine Show einfach abgekauft. Denn der Moment, in dem er während des Sex dann also innehielt, mich stoppte, mir in die Augen sah und sehr liebevoll, ruhig und erwachsen zu mir sagte: „Hey, hey, ist schon gut, wir müssen das nicht machen, komm mal her, beruhig dich mal“, fühlte sich fürchterlich demütigend an. Würdelos. Und da fing ich an zu weinen. Es war mir alles so unangenehm. Ich kam mir so erbärmlich vor. So unreif. So psychopathisch. So kaputt.