,Ich bestelle das, was du nimmst. Du hast bestimmt einen guten Geschmack‘, antwortete sie als ich ihr die Karte hinhielt. Das hörte ich zum ersten Mal, aber vielleicht entdeckte Claudia ja noch verborgene Talente an mir. Alles, was ich ihr erzählte, fand sie toll: den eher unbeliebten Beamtenjob, dass ich mir ein Rennrad angeschafft hatte, mein Auslandssemester, in dem ich eigentlich nur gefeiert hatte. Ziemlich absurd wurde ihre Bewunderung, als ich ihr erzählte, dass ich neuerdings Trauzeuge eines Kumpels sei. ,Ich find das total süß, dass du das machst.‘ Erst war ich mir nicht sicher, ob das ihr Ernst oder spöttische Ironie war. Sie fing an in meinen Haaren rumzufucheltn, schaute mir in die Augen und ergänzte: ,Es ist toll, dass es Menschen wie dich gibt, die ihre Freunde so supporten. Da muss man auch einfach mal danke sagen. Danke dafür!‘ Okay, es war ihr Ernst und das war gruselig – aber noch lange nicht alles.