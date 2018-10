Felix begrüßte mich mit einem Kuss, was mich erstmal überrumpelte. Okay, wir hatten im Überschwang der Nacht auf der Party geknutscht, jetzt wollte ich ihn aber erstmal kennenlernen, bevor es weitergeht. Auch Felix wollte mich unbedingt kennenlernen, das wiederholte er jedenfalls gebetsmühlenartig: „Ich will dich unbedingt kennenlernen, ich will alles von dir wissen.“ Das Ding war nur: Er fragt mich überhaupt nichts, sondern blieb in dieser Dauerschleife, ergänzt durch den Satz: „Ich könnte mich so in dich verlieben!“ Langsam schwante mir auch, warum er das Date hatte absagen wollen: Er war gut angetrunken von seinem Anstoßen mit dem Mandanten. Und schließlich war er wirklich betrunken, nachdem er drei Viertel seiner mitgebrachten Sektflasche selbst vernichtet hatte. Zwischendrin versuchte er, mich immer wieder zu küssen, was ich aber ablehnte. Ich sagte ihm, dass mir das zu schnell ginge.