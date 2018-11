Ich hatte zwei Nächte zuvor auf einer Studentenparty schon mit ihm rumgeknutscht: meinem Nachbarn im Auslandssemester in Asien. Er war in dem mir fremden Land heimisch, so viel wusste ich. Er sah hübsch aus, wenn auch sehr jung, und wirkte irgendwie cool. Als wir uns nun also zum ersten Mal nach dem Knutschen trafen, gingen wir nachmittags spazieren. Er erklärte mir ein paar kulturelle Eigenheiten seines Landes und fragte viel nach meinem Leben in Deutschland.