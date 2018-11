Kurz vor der Verabredung rief mich ein Kumpel von ihm an und sagte, Simo sei krank, er habe heute verdorbenen Fisch gegessen. Trotzdem wolle er mich gerne treffen. Statt Simo alleine traf ich also kurze Zeit später ihn und seinen Freund. Simo sah sehr bleich aus. Wir gingen in ein Restaurant. Simos Kumpel konnte viel besser Englisch. Er druckste etwas herum, nach einer Weile erfuhr ich aber, dass die Geschichte mit dem Fisch eine Notlüge gewesen war. In Wahrheit sei Simo so aufgeregt gewesen, mich zu treffen, dass er sich von einem anderen Freund hatte überreden lassen, am Nachmittag mit Wodka darauf anzustoßen. Der war dem armen Simo aber gar nicht gut bekommen – er kam aus einer konservativen muslimischen Familie und hatte vorher in seinem ganzen Leben noch keinen Alkohol angerührt.