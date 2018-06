Horror-Date: Die anzügliche Rosenmontags-Bekanntschaft

Nachdem ich ihn am Bahnhof gefunden hatte (obwohl er ganz anders aussah als am Rosenmontag) liefen wir gemeinsam Richtung Innenstadt. Er hatte ein Restaurant ausgesucht, in dem wir etwas tranken. Da saßen wir also: Der Rosenmontags-Doktor stierte nur auf meinen Körper und ich versuchte krampfhaft, das Gespräch am Laufen zu halten.