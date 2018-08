Horror-Date: Die Denglische

Es war ein schöner Frühsommerabend, wir konnten tatsächlich draußen sitzen und trinken und uns von uns erzählen. Sie zuerst. In der elften Klasse sei sie in Amerika gewesen, was sie „ziemlich amazing“ fand, also auch „aus today’s point of view“, als Jugendliche würde man ja gar nicht zu schätzen wissen, „wie derbe privileged“ man war. Oha, dachte ich. Aber es kam noch denglischer. Heute sei sie „in einer company“ angestellt, deren „priorities im coffee business“ lägen, und zwar „dem coffee business in South America“. Sie sei „office manager der company“. Ich nahm mir vor, mich darauf zu konzentrieren, wie viele ihrer Sätze kein englisches Wort enthielten. Für die kommende halbe Stunde reichten zwei Hände zum Zählen.