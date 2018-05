Horror-Date: Die uniformgeile Mitbewohnerin

„Ich bin Pilot. Bei der Arbeit halte ich mich streng an den Grundsatz ‚never fuck the company‘. Doch als ich vor ein paar Jahren das Unternehmen wechselte, hatte ich eine tolle Gelegenheit. Während meiner letzten Woche in der alten Firma flog ich mit einer Flugbegleiterin, die mir schon länger gefiel. Und da sie bald nicht mehr meine Kollegin sein würde, fragte ich sie, ob sie etwas mit mir trinken gehen wollte. An unserem nächsten freien Tag trafen wir uns auf ein Bier. Es war ein kurzer, netter Abend, an dem wir beschlossen, bald zusammen in München wegzugehen. Sie wohnte dort in der Innenstadt, ich etwas außerhalb, in der Nähe des Flughafens.