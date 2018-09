„Es war zwei Wochen nach meinem 35. Geburtstag. Am Tag selbst war ich noch im Urlaub in Indonesien und konnte deshalb nicht richtig feiern. Ich wollte zwar eh keine Party geben, aber zumindest mit meinen sechs Mädels mal wieder einen draufmachen. Das letzte Mal war schon ewig her, die meisten von ihnen sind mittlerweile in einer Beziehung und hängen daher lieber zu zweit auf dem Sofa ab statt im Club. Aber an diesem Samstag war die gesamte Gang dabei.