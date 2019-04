Ich kapierte erstmal gar nichts. Wie oft erzählten wir einander von den großartigen neuen Dingen und Erkenntnissen in unserem Leben – Jobs, Lieben, Lebensweisheiten, Schuhen meinetwegen … – und freuten uns für einander, statt uns gegenseitig „Also, ich könnte das ja nicht“ vor den Latz zu knallen? Warum also schlug mir jetzt so viel Skepsis entgegen? Die Antwort lieferte eine Freundin, die zwar keine Ahnung von offenen Beziehungen hatte, aber mochte, wie ich seitdem aufblühte: „Das stellt alles in Frage, was die in ihren Beziehungen machen. Ist deren Thema, nicht deins.“ Auf Dinge, die einem fremd sind, mit Abwehr zu reagieren, ist schließlich die einfachste Lösung.