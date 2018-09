Jakob ist offen, schlau, attraktiv und warmherzig. Unter anderen Umständen wären wir vielleicht ein richtiges Paar. Das wissen wir beide. Aber wir machen uns nicht vor, dass einer von uns gerade ernsthaft für eine Beziehung bereit ist. Jakob konzentriert sich gerade auf seinen Job, ein Grund, warum aus potentiellen Beziehungen häufig nichts wurde. Und so treffen wir uns irgendwo in der Mitte, in einem Halbzustand, zwischen Freunden und Langzeitpaar. Gerade dadurch sind wir uns ungewohnt nah. Selten musste ich zu Beginn einer Beziehung so ehrlich sein – zu mir, aber auch dem anderen. Was ist dieser Mensch für mich? Und was bin ich für ihn? Was will ich genau? Umgekehrt kann Jakob zum ersten Mal ohne Probleme formulieren, dass ihm seine Karriere wichtiger ist als eine langfristige Bindung. Das tut uns beiden gut. Keiner von uns muss eine Rolle spielen, wie man es bei manchen ersten Dates vielleicht sonst tut. Diese Offenheit werde ich in jede weitere Partnerschaft mitnehmen.