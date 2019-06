„Der Angriff macht mich nicht weniger selbstbewusst“

Das lesbische Paar, das vor zwei Wochen in einem Londoner Bus von einer Gruppe Jugendlicher brutal angegriffen und verprügelt wurde, hat jetzt in einem Interview bekräftigt, sich auch künftig in der Öffentlichkeit nicht anders zu verhalten. „Wir wissen jetzt, dass wir für uns einstehen“, sagten sie. Das habe sie auch körperlich selbstbewusster gemacht.