Ich sitze mit meiner Freundin Klara (Name geändert) in einer Kneipe. Die Menschen wippen zum Takt eines Indie-Songs. Klara bekommt von alldem nichts mit. Sie umklammert ihren mittlerweile lauwarmen Bierkrug und schluchzt. Der Grund: Liebeskummer – und zwar so richtig. Wegen Paul (Name geändert). Aus einem One-Night-Stand ergab sich ein weiteres Treffen und ein weiteres und noch eines – jedes Mal mit dem Deal, dass es unverbindlich bleibt. Vier Wochen durchlebte sie dann das Kribbeln im Bauch und die Adrenalinschübe. Sie verbrachte fast jeden Tag mit ihm, gab ihre geheimsten Anekdoten preis, entdeckte neue Seiten an sich und erlebte grandiosen Sex. Spätestens während ihres gemeinsamen Kurztrips nach Amsterdam war ihr klar, dass sie verknallt ist.