All diese Menschen haben in mir leider schon lange keine „Joy“ mehr „gesparkt“, sondern mich vor allem unter Druck gesetzt. Es wird also eigentlich Zeit, sie loszulassen. Meinen Freundes- und Bekanntenkreis zu sortieren, wie Marie Kondo es mit Schränken tut: Das heißt zwar nicht, dass ich all die Menschen, mit denen ich zu tun habe, auf einen Haufen werfen will, wie die Japanerin es immer zu Beginn mit Dingen macht. Damit wären sie vermutlich nicht einverstanden und ein gewisses Maß an Chaos könnte das immerhin auch bedeuten. Aber eine Liste mit Namen wäre vielleicht gut. Erst alle Menschen aus meinem Leben darauf zu sammeln, um dann zu entscheiden: Wen davon möchte ich unbedingt weiter in meinem Leben wissen?