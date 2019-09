„Gerade in der heutigen Zeit, in der die Medien Gesundheit, Schönheit und Dynamik propagieren, fällt es vielen Menschen aufgrund einer körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung nicht so leicht, auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu knüpfen.“ So steht es auf der Startseite von Handicap-Love, einer der größten Online-Dating-Plattformen für Menschen mit Behinderung in Deutschland.