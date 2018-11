Tatsächlich habe ich mir nach diesem Vorfall geschworen, nicht mehr mit einem Paar befreundet zu sein. Aber mit Schwüren ist es halt so eine Sache, die funktionieren in der Realität nicht so gut, vor allem, wenn man beide Menschen sehr gern hat. Das Hineingezogenwerden in Beziehungsprobleme eines Paares geht jedenfalls meistens nicht gut aus. Und sei es nur, dass man sich selbst von dem Paar entfernt, weil der Umgang mit der Situation so nervt, dass man sich die Frage stellt, ob von der Freundschaft eigentlich noch viel übrig ist. Das bedeutet nicht, dass man mit Freunden nicht mehr über Stress in der Beziehung oder Sinnkrisen sprechen kann. Aber die Verantwortung liegt dann nicht bei dir als Einzelperson, sondern tatsächlich beim Paar: Das sollte sich gut überlegen, welche Freunde es damit belasten kann, und welche dadurch in eine Zwickmühle geraten.