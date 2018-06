Wie Mama das Muttersöhnchen bestraft

Neulich habe ich einem Freund beim Umzug geholfen. Dabei habe ich mir beim Versuch, sein Sofa durch die schmale Tür in den Lift zu bugsieren, an der Seitenwand die Hand aufgeratscht. Nicht weiter dramatisch. Aber als meine Mutter beim Abendessen das Blut an meinen Fingerknöcheln sah, fragte sie ganz erschrocken:

„Huch, was hast du denn gemacht?“

„Hä?“ Ich hatte den Vorfall längst vergessen.

„Na, deine Hand. Du blutest ja.“

„Ach das. Ist mir beim Umzug passiert.“

„Hast du dich geprügelt?“

„Nein, ich hab doch gesagt, dass es beim Umzug passiert ist.“

Meine Mutter blickt mir tief in die Augen. „Du würdest mir doch sagen, wenn du in eine Rauferei geraten bist, oder?“

„Auf gar keinen Fall.“

„Warum nicht?“

„Weil ein Mann seine Kämpfe nicht von Mama austragen lässt. John Rambo hat ja auch nicht seine Mama angerufen, nachdem die Polizei ihn schikaniert hat. Er hat sich selbst darum gekümmert.“

„...und ist im Gefängnis gelandet“, ergänzt meine Mutter. Es war ein Fehler, den Film neulich mit ihr zu gucken.

„Na, jedenfalls hätte ich keine Lust, dass du mich für eine Anzeige zur Polizei schleifst. Das wäre mir peinlich“, sage ich.

„Also hast du dich doch geprügelt.“

„Nein! Himmel, Arsch und Zwirn. Jetzt glaub mir halt mal was.“