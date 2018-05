Paartherapie mit Mama

Und dann erzählte meine Mutter mir eine Geschichte, wie sie am Strand von Kapstadt eines Nachts in eine Schießerei geraten ist. Meine spannendste Anekdote hingegen handelt lediglich davon, wie mein Zahnarzt mal androhte, dass mir eventuell ein Weisheitszahn gezogen werden musste – und dann, nach dem Studium der Röntgenbilder, zum Glück aber doch drin bleiben konnte. Ich erfuhr von meiner Mutter, dass sie auch mal ein Jahr in Tokio gearbeitet hat und außerdem brüchig Finnisch spricht. Eine Weile musterte ich sie von der Seite, während sie das Auto nach Hause steuerte. Wer ist diese Frau? Und dann schlich sich an diesem frühen Samstagabend ein merkwürdiger Gedanke in meinen Kopf: Vielleicht ist meine Mutter doch nicht so uncool, wie ich bislang dachte