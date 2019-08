Seit ich Dating-Apps habe, kann ich im echten Leben nicht mehr flirten

Ich lehnte also den Rest des Abend bedröppelt an einer provisorischen Smoothie-Bar, mit dem Wissen, dieser Frau nichts bieten zu können, außer ihr wegschielend und mit zittriger Hand ein Handy ins perfekte Gesicht zu halten, auf dessen Bildschirm: „Hey, wie geht’s?“ stehen würde. Im besten Falle noch schönes Bild äh Gesicht äh du bist schön äh magst du David Bowie? in eine andere Richtung zu murmeln. Ich hatte einfach alle Flirtwerkzeuge in meiner Comfort-Zone verloren. Sowohl die Technik, aber auch das für einen Flirt so wichtige Selbstbewusstsein. Ich war unfähig, diese Wahnsinnsfrau anzusprechen.