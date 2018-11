Nina und Marc

Dass etwas im Begriff war, sich zu ändern, bemerkte Nina beim ersten Treffen im Gefängnis. Marc, der immer schon ein Alpha-Tier gewesen war, beobachtete die anderen Häftlinge im Besuchsraum genau, wie ein Tiger im Tigerkäfig. „Er wollte der Coole sein, der Starke“, meint Nina. „Ich habe gleich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Dass dieses Umfeld ihn beeinflusst.“

Für die Haftanstalten ist es immer Abwägungssache: Einerseits sollen die Inhaftierten nahe ihres Wohnortes bleiben, sie sollen ihr Umfeld haben und ihre Familien sehen, denn die Familien sind der Garant für die Resozialisierung. Sie fangen auf, was Gefängnisse nicht leisten können. Wärme, Nähe, Geborgenheit. Anstalten versuchen viel: Spielsachen und Besuchskontingente für die Kinder, die frei sind und nicht auf das monatliche Kontingent einzahlen, und „Langzeit-Besuchszimmer“. Darin steht ein Bett, man kann darin Sex haben. Immer wieder sagen Frauen von Häftlingen, dass sie das Zimmer eher meiden, weil da in der Mitte dieses Bett steht, das sie unterschwellig auffordert. Manche Anstalten haben deswegen nur noch eine neutrale Couch, die man zum Schlafsofa ausklappen kann.

Aber nicht jeder hat das Recht auf ein „Langzeit-Besuchszimmer“. Denn andererseits wollen die Anstalten auch Prostitution verhindern. Und das kommt vor. In der Regel müssen Paare also nachweisen, dass sie schon vor dem Gefängnis zusammengelebt haben, was zwar erst mal unfair und willkürlich erscheint, aber die Anstalten wollen ihre Häftlinge auch vor Enttäuschungen bewahren. Denn was, wenn ein Inhaftierter per Brief eine Frau kennenlernt, die ihm falsche Hoffnung macht? Liebeskummer im Knast, wenn man nicht raus kann, kann toxisch sein.

Nina hatte noch Glück. „Die Besuchstermine waren unkompliziert zu machen, wo Marc war. Die Tage waren fast immer frei. Da habe ich schon anderes gehört“, erzählt sie. Trotzdem: Man fühle sich permanent beobachtet. Gürtel ausziehen. Abgetastet werden. Aufgerufen werden. Nicht alle Anstalten wollen, dass man Händchen hält oder sich küsst. „Die Privatsphäre“, sagt Nina, „ist natürlich stark eingeschränkt. Und das bedeutet, man kann sich nie so unterhalten, wie man es draußen tun würde.“

Dann kam die gute Nachricht. Marc bekam einen Platz angeboten, in einem Programm, das sehr junge Inhaftierte draußen resozialisiert; vor den Mauern. So mit harter Arbeit und frühem Aufstehen. Das ist eine Chance für uns beide, meinte Nina, und als Marc den Platz wirklich bekam, folgte die Ernüchterung. Sechs Monate habe sie daraufhin, abgesehen von Briefen, keinen Kontakt zu Marc gehabt. „Das war ein Hammerschlag“, sagt Nina.

Denn: zu viel Ablenkung ist auch unerwünscht. Die Anstalten gucken dann streng und betonen, es gehe hier auch noch ums Bestrafen. Und eine Strafe bedeute Entbehrungen. Der Inhaftierte soll sich auf seine Tat und deren Aufarbeitung fokussieren. Auch Häftlinge selbst haben die Möglichkeit, ihre Kontakte einzuschränken. Wenn sie zum Beispiel nicht wollen, dass sich „alte Freunde“ noch melden. Besuchszeiten kann man nur vereinbaren, indem man sich auf eine Liste setzen lässt, der Inhaftierte gibt die Namen dann frei. Deshalb kann nicht automatisch jeder jeden besuchen.

Einmal durften Marcs Eltern kommen. Zeugnis. Marc hatte in der neuen Maßnahme die Realschule bestanden. Nina ist heute noch sauer, dass sie nicht mitkommen durfte. Dass man sie aussperrte, an so einem Tag, der doch wichtig war. Aber Eltern sind eben Eltern. Und du bist nur „die Freundin“.

Nina konnte nicht viel tun. Marc nahm es, das erkannte sie in den Briefen, offenbar auf die leichte Schulter. Weil sie aber nur Briefe schicken konnte, konnte Nina nur aufmuntern. „Über ernste Sachen reden, ihm mal den Kopf waschen, zur Vernunft bringen und so, das geht in Briefen ja nicht“, sagt Nina. „Wenn das deine einzige Möglichkeit ist, baust du eher auf, du ermunterst. Ein Brief ist ja kein echtes, intimes Gespräch.“