Der „Prom vs. Wedding“-Thread ist Hoffnung pur

Begonnen hat alles mit diesem Tweet von Sydnie Haag. Auf der linken Seite sind sie und ihr Prom-Date zu sehen, auf der rechten Seite: auch. Zwar sind offensichtlich ein paar Jahre zwischen den beiden Bildern vergangen, in denen unter anderem der Barthaarwuchs ihres Partners eingesetzt hat, aber die zwei sind noch ein Paar. Und wenn man nach dem Gesichtsausdruck der Haags geht: Stronger than ever. Etwa 77 000 Retweets und über eine halbe Million Likes bekam die kleine Zeitreise auf Twitter.