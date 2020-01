Was macht ein Schwangerschaftsabbruch mit einer Beziehung?

Auch Timothy belastete es sehr, dass Lisa nicht mit ihm über den Schwangerschaftsabbruch gesprochen hatte. „Ich fragte mich ständig, was ich hätte ändern können, hätte sie mir erlaubt, für sie da zu sein“, erzählt er. Erst vier Jahre später fing er an, die Erfahrung zu verarbeiten, unter anderem in einer Beratungsgruppe für Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchgemacht haben. Dass er dort endlich erfahren konnte, wie es Frauen in der Situation geht, half ihm. „Sie erzählten, dass sie ihr ungeborenes Kind liebten, obwohl sie sich gegen es entschieden hatten“, sagt Timothy. „Der Gedanke, dass es Lisa auch so ging, tat mir gut.“