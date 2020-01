Tinder führt einen Panik-Button ein

Um in solchen Situationen für die Sicherheit der Tinder-Nutzer*innen zu sorgen, bietet die Datingplattform bald eine neue Funktion an: den Panik-Button. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Über den Button kann in bedrohlichen Momenten automatisch die Polizei gerufen werden. Er soll zunächst nur in den USA eingeführt werden, ob und wann weitere Länder die Funktion erhalten, ist noch unklar.