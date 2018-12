Nachdem du das Essen am erschlichenen Platz mit den laut Aktenlage zugänglichsten Menschen verbracht hast und eh schon down mit den Großeltern und/oder Kindern bist, kannst du nun entspannt in den Rest des Abends blicken. Gerade Großeltern und Kinder verabschieden sich naturgemäß aber recht früh, die verbleibende Zeit schlägst du am Besten mit Alkohol tot. Der Wettbewerb ist nun vorbei, lade den anderen Neuen auf eine Kippe vor der Tür ein, gratuliere zum fairen Wettkampf. Nächstes Jahr ist er entweder eh nicht mehr da oder ihr dürft euch gemeinsam auf neuere Neue freuen, überlegenheitsgefühlmäßig in etwa wie Zweitklässler auf Erstklässler.