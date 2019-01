Es war dir eigentlich ganz unverfänglich vorgekommen: Du und deine sogenannte bessere Hälfte waren was trinken, am Ende des Abends hattet ihr euch mit diesem anderen Paar festgelabert. Es fühlte sich sehr wohlig an, dein Partner, du und euer Spiegelbild: Das andere Paar, gleich alt, in etwa gleich lang liiert, gerade zusammengezogen. Keiner, der euch die Langeweile des Dauerbeziehungslebens zum Vorwurf macht, keine heulenden Singles, kein Drang, jetzt noch unbedingt weiterzuziehen. Als dann die Einladung kam, am Freitag „doch mal auf einen Happen bei uns“ vorbeizukommen, fühlte sich das eigentlich nur konsequent an. Es klang nach Weinschorle und Käseplatte, irgendwie sehr erwachsen, und dazu auch noch so souverän vorgetragen, als handele sich es bei diesem anderen Paar um den Schlag Mensch, der jederzeit Besuch empfangen kann, weil er sein Leben und Haushalt tatsächlich im Griff hat.