Hört man Ninas Geschichte, will man sie ziemlich bald fragen: Warum hast du nicht einfach Schluss gemacht? Gabriele Leipold ist Paartherapeutin in München und kennt viele Fälle von toxischen Beziehungen. Sie weiß, warum es den Opfern so extrem schwer fällt, sich zu trennen: „Der Partner wird in diesen Beziehungen idealisiert. Man fühlt sich dem Partner unterlegen und nimmt auch Verhaltensweisen hin, die eigentlich inakzeptabel wären.“ Durch ständige Beleidigungen sinkt das Selbstwertgefühl des schwächeren Partners immer weiter, die Angst vor einer Trennung wird so immer größer. Nina sagt: „Ich habe ihn einfach wahnsinnig geliebt.“ Und genau das ist laut Leipold typisch für toxische Beziehungen: „Intensives Leid wird von den Betroffenen mit großer Liebe verwechselt. Und die Verliebtheit verklärt in solchen Beziehungen den Streit.“ Leipold sagt, gerade wegen des häufigen und schlimmen Streits nehme man die wenigen positiven Momente umso intensiver war. Ein extremes Auf und Ab also, durch das die Betroffenen die Partnerschaft falsch bewerten.