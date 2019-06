„Wie aus Reflex fallen wir uns noch in der Tür in die Arme“

Dass es bei uns so lange mit dem Wiedersehen gedauert hat, lag an beiden. Zuerst bin ich quasi zeitgleich mit dem Ende krank geworden, so richtig mit Fieber und allem. Die restliche Verzögerung schiebe ich ihr zu. Erst hatte sie keinen Nerv und dann wurde auch sie krank. Wenn ich eines aus den letzten Wochen mitnehme, dann Folgendes: Es ist keine besonders kluge Idee, der Frau, die sich gerade von dir getrennt hat, per Ferndiagnose zu unterstellen, sie wäre doch gar nicht so krank. Es folgte ein Fest für jeden Mobilfunkanbieter mit dutzenden Anrufen hin und her und vorsätzlichem Ignorieren zahlreicher Mailbox-Nachrichten. In den zwei Jahren zusammen bin ich wahrscheinlich nicht so angeschrien worden. So entstand einer der heftigsten Streits der ganzen Beziehung – und das etwas mehr als eine Woche nach ihrem Ende.