Das Bizarrste ist aber, dass es diese tatsächlichen, physischen Treffen mit Lisa gar nicht unbedingt braucht, damit ich an sie denke. Die Stadt war unser gemeinsames Wohnzimmer, überall hängen die gemeinsamen Erinnerungen eingerahmt. Und zwischendurch huscht ein Mädchen mit ähnlicher Frisur und Statur durch die Szenerie und wirbelt sentimentalen Staub auf. Die Stelle am Fluss, an der man immer lag. Die Gesprächsfetzen in der Bar, in denen von einer Party auf ihrer Terrasse berichtet wird. Oder die tatsächlichen Gespräche, die man mit gemeinsamen Freunden führt. Ein Teil von mir will natürlich immer nachfragen, was in ihrem Leben so passiert. Der andere Teil hat keine Lust darauf, hat vielleicht sogar Angst davor – er ist es auch, der durchsetzt, dass ich mit unseren gemeinsamen Freunden tatsächlich nicht über Lisa rede. Letztlich berührt mich ja selbst das schlechte Graffiti, über das wir immer zusammen kopfschüttelnd gelacht haben. Der Geist der vergangenen Beziehung hängt an allen Ecken dieser Stadt. Wie wird man ihn los?