„Ich habe die ganze Zeit an eine andere Frau gedacht“

Bevor ich jetzt als der oberflächlichste Schwachmat überhaupt abgestempelt werde, möchte ich erklären, wie wahnsinnig gut das mit uns auf der körperlichen Ebene war. Weder war es der ausgefallenste Sex, den ich je hatte, noch war sie die objektiv attraktivste Frau, mit der ich je geschlafen habe – umgekehrt war es übrigens genauso. Aber zuerst einmal war uns das bewusst und egal und des Weiteren passten unsere Körper und Bedürfnisse so gut zusammen, dass ich mich ab und an gefragt habe, ob Statistik eine Wissenschaft sein sollte, wenn sie solche Zufälle zulässt. Ein paar Monate vor der Trennung sagte sie, neben mir liegend, folgenden Satz: „Können wir bitte niemals aufhören, das zu tun.“ Nicht diese Beziehung, an dem Punkt war uns beiden wohl schon bewusst, dass da ein Ablaufdatum drauf klebte. Nein, den Sex. Niemals mit diesem Sex aufhören. Wie macht man nach so etwas weiter?