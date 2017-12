Norman sucht seinen obdachlosen Vater via Twitter

Daran, dass er überhaupt noch am Leben ist, hatte Norman nicht mehr geglaubt. Schon als sein Vater verschwand, war dessen gesundheitlicher Zustand sehr schlecht. Als dann nach einigen Jahren auch noch die seltenen Anrufe ausblieben, glaubte die Familie, er sei gestorben.

Bis Norman vor einem Jahr auf Facebook von einem Fremden namens Alex angeschrieben wurde. Normans Vater, der inzwischen als Obdachloser in Hamburg lebt, hatte Alex angesprochen und um Hilfe dabei gebeten, seinen Sohn zu kontaktieren. Doch sobald es daran ging, ein Treffen zwischen Norman und seinem Vater zu organisieren, meldete sich Alex nicht mehr. Nach einem Jahr Grübeln und voller Sorge um seinen Vater entschied sich Norman deshalb, die Twitter-Community um Hilfe zu bitten. Er setzte einen Tweet mit dem Bild seines Vaters ab und bat um Hinweise, falls jemand ihn kenne.

Die Suche hat nicht nur eine Welle der Hilsbereitschaft, sondern auch des Hohns losgetreten

Der Schritt sei ihm sehr schwer gefallen, erzählt Norman. „Schließlich wusste ich, dass ich mich damit im Internet sehr verletzlich mache. Klar, ich habe auch vorher schon eine gewisse Angriffsfläche geliefert, weil ich viel über psychische Erkrankungen schreibe und offen schwul bin. Aber die Geschichte mit meinem Vater ist für mich dann doch noch eine Spur intimer.“

Trotzdem wollte er die Gelegenheit, seine Follower um Hilfe zu bitten, nicht verstreichen lassen. Schließlich waren im vergangenen Jahr immer und immer mehr dazu gekommen, inzwischen sind es viele Tausend. „Diese Community ist so toll und so hilfsbereit. Ich war mir sicher, dass mich mindestens ein- oder zweitausend Menschen bei der Suche unterstützen würden. Das musste ich einfach versuchen.“

Die Suche hat allerdings nicht nur eine Welle der Hilsbereitschaft, sondern auch des Hohns und Spotts losgetreten. Viele Twitter-User unterstellen Norman, seine Geschichte nur erfunden zu haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Andere machen sich über ihn lustig, mutmaßen zum Beispiel, sein Vater würde sicher über seinen Sohn lästern und ihn nicht sehen wollen. Oder sie kritisieren, dass Norman das Bild seines Vaters online teilt.

„Das Schöne daran ist aber, dass auf jeden Troll-Kommentar einer zurück kommt, in dem mich Leute in Schutz nehmen und klar machen, was stimmt und was nicht“, sagt Norman. „Natürlich trifft mich das schon auch, was die Leute da schreiben, weil die Geschichte mit meinem Vater eben einfach besonders intim ist. Da sind mir ein paar Tweets an die Hater direkt aus der Seele geflossen. Ich habe gebrannt vor Wut und das habe ich sie auch wissen lassen.“