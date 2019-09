„Da ich unfruchtbar bin, geht es bei meinen Beziehungen nicht darum, eine Schwangerschaft zu verhindern, sondern sich mit Kondomen vor Krankheiten zu schützen. In einer längeren Beziehung ist das dann aber nicht mehr so nötig. Aktuell bin ich in so einer Art offenen Beziehung, oder eher Freundschaft plus, aber der Mann schläft nicht mit anderen Frauen. Deswegen verzichten wir auf Kondome. Wenn ich zum Beispiel auf Festivals bin und dort mit anderen schlafe, dann kümmere ich mich um die Kondome. Zu Hause kommt es dann immer darauf an, bei wem man ist. Meistens sind wir bei mir, deshalb besorge ich die Kondome. Die bezahle ich alleine, was ja auch nicht so fair ist. So eine richtige Regelung haben wir da noch nicht gefunden. Es wäre schon fair, die Kosten zu teilen. Aber wenn man in einer offenen Beziehung ist, ist das schwieriger.“