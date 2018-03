Vergesst den Mythos vom großen Mann

Dem großen Mann muss ich mich umständlich entgegenrecken, will ich ihm in die Augen sehen oder ihn gar auf den Mund küssen. Manchmal müssen sogar die Zehenspitzen dafür her. Nicht so beim Mann auf Augenhöhe: Entspannt finden sich unsere Münder wie von selbst, und auch unsere Blicke ohne Umschweife. Gehen wir Hand in Hand durch die Straßen, fühle ich mich nicht wie damals als Kind mit meinem Vater – hinter langen, natürlich viel zu schnellen Beinen herhastend, die Hand in Richtung Große-Hand-da-oben angewinkelt. Sondern laufe in unserem gemeinsamen Tempo. Ungekannte Zärtlichkeiten werden mit einem Mal möglich: Nackenküsse im Vorbeigehen oder welche auf Stirn und Scheitel. Beiderseitig den Kopf auf der Schulter des Anderen ablegen. Oder Becken an Becken pressen statt Becken an Bauch. Man muss es als Frau noch nie selbst erlebt haben, um zu ahnen, dass eine Erektion zwischen den Beinen tausend Mal heißer ist, als sie an den Bauchnabel gedrückt zu bekommen. Und will man sich küssen, während die Unterleiber ineinander verkeilt sind, oder sucht nach weitab gelegenen Körperteilen – null Problemo, alles in Griffweite.