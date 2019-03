Du willst wissen was dein Partner beruflich macht und verdient, weil du Karriere und Finanzen geil findest? Go for it! Er findet das uncool und rennt weg? Dann war er sowieso nicht der Richtige. Dir ist deine Gesundheit super wichtig und du achtest darauf, keinen Zucker zu essen und immer viel Sport zu treiben? Eine wichtige Regel beim ersten Date ist es, auf keinen Fall über Themen zu sprechen, von denen man besessen ist. Schwachsinn! Das bist du, so lebst du! Niemand möchte erst nach vielen zwanghaften Dates herausfinden, dass die neue Liebe am liebsten nur über seine selbstgezüchteten Geckos redet und meinte, das bisher verheimlichen zu müssen. Was bringt es also, dem Partner von Anfang an etwas vorzuspielen und seine Interessen zu verstecken?