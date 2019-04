Aber warum reagieren einige Leute in meinem Freundeskreis dann so schablonenhaft ablehnend auf die Idee mit dem eigenen Zimmer? „Es wirkt auf sie vielleicht so, als wäre die Beziehung eher locker und unverbindlich – als wollten die Partner ihre Autonomie stärker ausleben und wären nicht an einer echten Bindung interessiert”, so Pfeiffer. Viele WGs seien schließlich auch nur Zweckgemeinschaften. Man genießt die gemeinsame Zeit, hat aber im Hinterkopf, dass da noch was Besseres kommt. Das Zusammenziehen wird demnach nicht als Herzensangelegenheit, sondern Teil des Businessplans wahrgenommen.