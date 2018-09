Jeder von uns hat schon einmal Situationen erlebt, in denen man sich für andere schämt. Lange Zeit hieß es, dass „Fremdscham“ ein besonders deutsches Phänomen sei, weil wir Deutschen die einzigen seien, die eine betreffende Bezeichnung dafür hätten. Das ist inzwischen widerlegt. Auch andere Nationen haben Wörter dafür. Alles andere wäre auch unlogisch, denn Fremdscham ist etwas, was jeder Mensch im Laufe seines Lebens lernt. Damit wir uns für andere schämen, müssen wir allerdings zuerst wissen, was „peinlich“ ist und was nicht. Das lernen wir bereits als Kinder, sagen die Psychologen Sören Krach und Frieder Paulus, die erforscht haben, warum wir uns fremdschämen.