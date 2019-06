Was machen wir, wenn unsere Eltern alt werden?

Ich mache berufsbegleitend meinen Master, bin also gehaltsmäßig kein Student mehr. Trotzdem hat die Frage der Finanzierung des Pflegeheims für meine Mutter ein großes Streitpotenzial innerhalb der Familie. Sie hat jetzt Pflegegrad drei und da bekommen wir 1300 Euro monatlich für die Pflege. Bei einem Pflegeplatz hier in Baden-Württemberg müssen wir einen Eigenanteil von 1600 bis 2500 Euro pro Monat zahlen – je nach Pflegeheim. Meine Mutter kriegt nur eine Rente von 800 Euro und alles, was da übrigbleibt, muss das Sozialamt übernehmen. Ich finde es natürlich gut, dass es dieses System gibt, aber das Amt holt es sich am Ende wieder von den unterhaltspflichtigen Personen zurück, was in diesem Fall wir Kinder sind. Mein ältester Bruder findet jetzt, dass wir den Eigenanteil gleichmäßig unter uns aufteilen sollten. Das finde ich aber etwas unverhältnismäßg, weil er in seinem Beruf deutlich mehr Geld verdient als wir Jüngeren.