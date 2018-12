Das ist schön – weil dieses Schenken, anders als das von Eltern an die Kinder, unbelastet ist von irgendwelchen vorigen Phasen. Und weil die Frage „Was wünschst du dir?“ von Eltern sowieso immer mit „nichts“ oder „Du musst mir nichts schenken“ beantwortet wird (Antworten übrigens, die man als Kind nicht geben darf, auch als erwachsenes nicht, weil Eltern das nicht gelten lassen). Das Kind muss sich also Gedanken machen. Richtig echte Weihnachtsgeschenkegedanken. So wie die Eltern früher, als man selbst noch klein war. Was könnte ihm oder ihr eine Freude machen? Was würde er oder sie sich nicht selbst leisten, was könnte ihn oder sie überraschen?