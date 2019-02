„Es ist schon einmal gut, dass Sie überhaupt wieder miteinander sprechen. Ein klärendes Gespräch zu dem Thema, das Sie belastet, können Sie leider nicht erzwingen. Aber Sie können bei der Haltung bleiben, dass die Sache für Sie nicht erledigt ist und Sie sich eine, vielleicht professionell begleitete, Aussprache wünschen. So haben Sie Ihr Anliegen platziert und Ihr Vater weiß darüber Bescheid. Mehr geht nicht. Möglicherweise kommt er irgendwann darauf zurück, vielleicht auch nicht, das hat man nicht in der Hand. Es ist natürlich auch möglich einen Brief zu schreiben, so können Sie das, was Sie auf dem Herzen haben, schriftlich loszuwerden. Wichtig bei so einem Brief wäre, darin zu beschreiben, was Sie an der Situation verletzt und kränkt, aber keine Vorwürfe zu formulieren. Es kann hilfreich sein, den Brief vor dem Absenden einer vertrauten Person zum Gegenlesen zu geben, damit sie eventuelle Spitzen herausnimmt oder unnötige vorwurfsvolle Füllwörter, die man vielleicht unbewusst eingebaut hat.“