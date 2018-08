Ein weiteres Problem ist, dass durch den Unterschied zwischen uns auch ein mir sehr wichtiger Beziehungsgrundsatz in Frage gestellt wird und ich Angst habe, ihn zu verletzten: Ich will eigenständig sein und mich nicht von meinem Freund abhängig machen. Egal, wie sehr ich ihn liebe. Stattdessen fühle ich mich manchmal ein wenig wie in einer Soap, in der sich die Frau vollkommen nach ihrem Ehepartner ausgerichtet hat. Während sie zu Hause bleibt und die Kinder erzieht, verdient der Mann das Geld. Zumindest so lange, bis der Ehemann mit seiner Sekretärin durchbrennt.