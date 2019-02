Wie wird dieses Kind aufwachsen?

Mit pragmatischen, aber fürsorglichen Eltern. Es wird ihm nie an etwas fehlen, außer vielleicht ab und zu an einer herzlichen Umarmung. Aber man will das Kind eben nicht zu Helikopter-mäßig umschwirren. Statt Überschwang und Kuscheligkeit setzt man hier auf klare Ansagen, klare Zielvorgaben und klare Grenzen.