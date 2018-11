Nun gibt es ja aber gerade schon fast dreimal so viele Schenker, wie es eigentlich bräuchte. Wohin mit all dem guten Willen?

Nicht immer an die gleichen Personen damit! Klar haben diese Wunschzettel nun viele gerührt, aber die Schreiberinnen brauchen das alles natürlich nicht in mehrfacher Ausführung. Daher möchte ich all die Leute, die bei der Aktion mitmachen wollen, bitten, sich einfach in ihrer Gegend umzuschauen. In jedem Altersheim sitzen Frauen und Männer, die Wünsche haben. Und nur weil die niemand auf Twitter geteilt hat, heißt das ja nicht, dass sie nicht auch erfüllt werden sollten.