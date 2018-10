Jetzt möchte der Fotograf dem Paar einen Abzug des Bildes zukommen lassen. Im April wollen Melissa und Charlie dann heiraten, wieder in Klischee-Kulisse, nämlich in Malibu, vielleicht bei Sonnenuntergang am Strand. Nach dem Verlobungsfoto sind die Ansprüche an die Hochzeitsbilder sicherlich ziemlich groß. Dazu, ob Dippel eingeladen wird, macht das Internet noch keine Angaben.