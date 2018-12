Eine andere Szene hast du schon in einer Frage angesprochen: Die „Freundin will über Kinder reden“-Szene. So oder so ähnlich kommt die meinem Eindruck nach in vielen Beziehungen vor: Ihr seid da der Impulsgeberinnen, und wir schauen unvorbereitet bis perplex drein wie in der Schule, als wir in Mathe an der Tafel zu Integralrechnung befragt wurden. Okay, nicht ganz so, der Gedanke an Kinder ist uns definitiv näher als Stammfunktionen. Wir sind ja keine gefühlskalten Gesteinsbrocken und viele von uns denken auch mit unter 30 schon mal drüber nach, dass Vatersein irgendwann mal ganz cool wäre. Aber die Betonung liegt da schon sehr stark auf „irgendwann“ - und zwar ziemlich genau so lange, bis ihr uns deutlich macht, dass dieses Irgendwann in den nächsten Jahren stattfinden sollte. Und deshalb beginnt es auch dann erst in uns zu rattern: Dann erst fragen wir uns, was das eigentlich konkret für unser Leben bedeutet und was genau sich dann ändern wird.