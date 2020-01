Jungs, denkt ihr über die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere nach?

Das ist dann der Ausgangspunkt für ziemlich viele weitere Fragen: Wie lange werde ich aussteigen müssen? Kann und will ich danach Vollzeit arbeiten? Was kostet eigentlich ein Kitaplatz? Wird mein*e Chef*in mich danach überhaupt noch eines Blickes würdigen? Und kann ich mir das alles überhaupt leisten? Und je mehr wir darüber nachdenken, umso mehr wollen wir uns oft die Haare raufen und weinend zusammenbrechen. Weil das alles so wahnsinnig kompliziert ist, keine*r einem sagen kann, wie genau das im eigenen Fall jetzt ablaufen wird und ob man sich am Ende nicht vielleicht doch einfach zwischen Kind und Karriere entscheiden muss und eigentlich nur verlieren kann.