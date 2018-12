neulich war ich in einer WG zu Besuch. In der Küche war ein selbstgebastelter Adventskalender aufgebaut. Gebastelt hatte ihn die einzige Frau in der WG als Abschiedsgeschenk zu ihrem Auszug. Alle fanden das fantastisch. Im Gespräch stellte sich dann heraus, dass jeder und jede von uns schon mal so einen Kalender geschenkt bekommen hat. Vor allem von unseren Müttern, aber auch von Freundinnen - allerdings nie von einem Kumpel oder dem Vater. Aber wieso ist das eigentlich so? Dass in der Regel Frauen Adventskalender basteln und verschenken?