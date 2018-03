Jungs, warum findet ihr es so schlimm, wenn wir uns die Haare abschneiden?

Deshalb jetzt mal wirklich: Warum findet ihr das so schlimm? Erwartet ihr echt von uns, dass wir unser Leben lang nur den einen Haarschnitt haben sollen? Ist es euer mangelndes Vorstellungsvermögen, das euch glauben lässt, wir kämen als Twiggy oder Demi Moore (in Ghost) vom Friseur zurück? Oder ist es einfach euer Denken, in dem Mädchen lange Haare und Jungs kurze haben? So oder so: Findet ihr das nicht eigentlich etwas übergriffig, uns überhaupt so eine Szene zu machen? Es ist schließlich unser Kopf.